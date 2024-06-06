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Володин заявил высказывавшимся против России компаниям, что здесь их больше не ждут

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не ждут обратно иностранные компании, которые отметились антироссийскими заявлениями и тратили средства во вред России.

"Те, кто, покидая нашу страну, делал антироссийские заявления, использовал полученные у нас средства против России и её граждан, должны понимать: так нельзя, мы их назад не ждем", - написал он в Telegram.

Он убежден, что "развивать и поддерживать необходимо отечественного производителя, работать с теми, кто не политизирует бизнес и не пляшет под дудку заокеанских хозяев".

"Тот, кто под давлением Вашингтона и Брюсселя дал слабину и ушёл, а сейчас хотел бы вернуться, может попробовать сделать это, - допустил спикер. - Но будет непросто. Российский бизнес успешно адаптировался под новые условия, отечественные предприниматели заняли освободившиеся ниши".

Он напомнил, что "некоторые зарубежные предприятия, которые 2 года назад ушли с нашего рынка, сегодня пытаются вернуться".

"Как пример, американская сеть кофеен, которая подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, что дает возможность работать в России под привычным брендом. В 2021 году выручка этой компании в нашей стране превышала 5 млрд рублей. Когда она уходила с российского рынка, ее руководство громко говорило о своих "миссии и ценностях", а также о планах направлять заработанное киевскому режиму. В нашей стране они с такими ценностями и заявлениями не нужны", - сообщил Володин.

Вячеслав Володин Роспатент США
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