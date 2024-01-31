Starbucks в I финквартале увеличила выручку до рекорда

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку в первом квартале 2024 финансового года на 8,2% - до рекорда, при этом чистая прибыль выросла на 19,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,024 млрд, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $855 млн, или 74 цента на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка поднялась до $9,425 млрд с $8,714 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 93 цента на акцию при выручке в $9,6 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи увеличились на 5% (при прогнозе в 7,1%). Количество покупок выросло на 3%, средняя сумма чека - на 2%.

Сопоставимые продажи в Северной Америке и в США повысились на 5%, в остальном мире - на 7%, в том числе в Китае - на 10%.

В первом финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 549 - до 38 587 заведений. В том числе в США работает 16 466 кофеен Starbucks, в Китае - 6 975.

В первом финквартале компания выкупила 12,8 млн своих акций на общую сумму $1,3 млрд.

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере $0,57 на акцию, как и кварталом ранее. Выплаты пройдут 23 февраля, закрытие реестра акционеров назначено на 9 февраля.

Компания ухудшила прогноз роста выручки по итогам 2024 фингода до 7-10% по сравнению с ожидавшимися ранее 10-12%.

Котировки акций Starbucks выросли на дополнительных торгах во вторник на 3,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 3% (до $106 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 18,8%.