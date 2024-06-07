В ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкалье погибли три человека

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ДТП с участием вахтового автомобиля, в котором около двух десятков человек пострадали и трое погибли, произошел на территории рудника "Александровский", сообщил "Интерфаксу" глава Давендинской городской администрации Александр Гизатов.

"Пока известно только, что вахтовый автомобиль слетел с дороги, которая относится к золотодобывающему руднику "Александровский". У меня также информация о трех погибших, количество пострадавших уточняется", - сообщил Гизатов.

Ранее в Минздраве края сообщили, что известно о 19 пострадавших и трех погибших в автомобильной аварии с участием вахтового автомобиля. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ. Проводится прокурорская проверка с участием Могочинского межрайонного прокурора Андрея Быкова.