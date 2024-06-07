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Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5, SpaceX запустила ракету Starship, вахтовый автомобиль попал в аварию в Забайкалье

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5. Программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года".

- Вахтовый автомобиль попал в аварию на дороге к руднику "Александровский" в Забайкалье. Три человека погибли, 28 пострадали.

- США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах. В частности, ограничения коснутся членов партии "Грузинская мечта", членов парламента Грузии, сотрудников правоохранительных органов. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала это решение ошибкой.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, сообщила The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и помощника спикера палаты представителей Майка Джонсона.

- SpaceX провела успешный пуск самой большой ракеты в мире Starship. После одного витка вокруг Земли корабль приводнился в районе Индийского океана.

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