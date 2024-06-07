Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье

Фото: Следственного управления СК России по Забайкальскому краю/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Техническая неисправность могла привести к аварии с вахтовым автобусом в Забайкальском крае, в котором пострадали около трех десятков человек и трое погибли, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В ходе общения с пострадавшими появилась предварительная информация, что на спуске не сработали тормоза. Уточню, предварительно - техническая неисправность. Точно уже будет известно по итогам проверок", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу утром на технологической дороге в 50 км от Могочи в районе поселка Давенда. Водитель автомобиля "Урал"(вахтовый автобус) не справился с управлением и слетел в кювет. Машина ехала по маршруту Давенда - карьер рудника "Александровский".

Прокуратура края уточнила, что водитель автомашины, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением, "вахтовка" опрокинулась.

По данным регионального Минздрава, три человека погибли на месте, 27 человек доставлены в больницу, пятеро находились на обследовании.

Проводится прокурорская проверка с участием Могочинского межрайонного прокурора Андрея Быкова. Управление СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку.