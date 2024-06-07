Количество пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье увеличилось до 35 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 30 человек находились в вахтовом автобусе, который слетел с дороги в районе золотодобывающего рудника в Забайкальском крае, из них 27 человек доставлены в больницу, сообщает региональный Минздрав.

"По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них трое погибло, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, пятеро - находятся на обследовании", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших и трех погибших.

ДТП произошло в пятницу утром на технологической дороге в 50 км от Могочи в районе поселка Давенда. Водитель автомобиля "Урал"(вахтовый автобус) не справился с управлением и слетел в кювет. Машина ехала по маршруту Давенда - карьер рудника "Александровский".

Прокуратура края уточнила, что водитель автомашины, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением.

Проводится прокурорская проверка с участием Могочинского межрайонного прокурора Андрея Быкова. СУ СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.