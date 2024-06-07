СКР обвинил гражданина Франции в сборе данных о военной деятельности РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ задержанному накануне гражданину Франции, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Иностранец обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения.

По версии СКР, "на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ".

"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ", - добавили в ведомстве.

В СКР не назвали имени обвиняемого.

По данным СМИ, это 48-летний консультант швейцарского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье.

Действия, предусмотренные частью 3 статьи 330.1 УК РФ, наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

О задержании в Москве гражданина Франции по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ столичный Следственный комитет объявил накануне.