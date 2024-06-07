Француз Винатье в суде признал вину

Замоскворецкий суд арестовал его до 5 августа по делу о сборе сведений о военных в качестве иноагента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Франции Лоран Винатье в Замоскворецком суде признал вину, сообщили "Интерфаксу" в суде. 6 июня он был задержан по подозрению в сборе сведений о военной деятельности в России в качестве иностранного агента.

Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330 УК)

Суд по ходатайству следствия арестовал его до 5 августа.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства", - считает СК. По его данным, для своих целей Винатье не раз приезжал в Россию, в том числе Москву, и проводил встречи с россиянами.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", цель которой - "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Предъявленное Винатье обвинение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.