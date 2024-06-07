Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Француз Винатье в суде признал вину

Замоскворецкий суд арестовал его до 5 августа по делу о сборе сведений о военных в качестве иноагента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Франции Лоран Винатье в Замоскворецком суде признал вину, сообщили "Интерфаксу" в суде. 6 июня он был задержан по подозрению в сборе сведений о военной деятельности в России в качестве иностранного агента.

Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330 УК)

Суд по ходатайству следствия арестовал его до 5 августа.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства", - считает СК. По его данным, для своих целей Винатье не раз приезжал в Россию, в том числе Москву, и проводил встречи с россиянами.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", цель которой - "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Предъявленное Винатье обвинение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Замоскворецкий суд Франция Лоран Винатье Швейцария СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

ПМЭФ-2024

Путин заявил, что новой мобилизации не планируется

Путин заявил, что новой мобилизации не планируется

Суд в Москве арестовал замгубернатора Краснодарского края по делу о взятке

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой
ПМЭФ-2024

Путин предложил ввести новые условия по "Семейной ипотеке"

ПМЭФ-2024

Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

ПМЭФ-2024

Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей

Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей
ПМЭФ-2024

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Путин поддержал идею возврата к индексациям пенсий работающим пенсионерам

Путин поддержал идею возврата к индексациям пенсий работающим пенсионерам
ПМЭФ-2024

ФАС планирует летом завершить анализ действий "Яндекс Такси" на рынке

ФАС планирует летом завершить анализ действий "Яндекс Такси" на рынке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });