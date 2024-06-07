Песков заявил о необходимости сохранять определенные меры по защите здоровья Путина

Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что, несмотря на снятие большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, определенные карантинные меры вокруг главы государства должны сохраняться просто для защиты его здоровья.

"Мы - люди, и мы тоже это обсуждаем, и нам тоже это доставляет много дискомфорта в нашей ежедневной работе. Но большинство из нас все-таки придерживается точки зрения, что, наверное, это правильно - глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане (защиты - ИФ) главы государства", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело даже уже не в ковиде, а в том, нужно ли президенту в такой момент болеть, например, ОРВИ или гриппом. Лучше его беречь", - добавил Песков.

То есть, по словам пресс-секретаря, "какие-то ограничения обязательно будут и должны оставаться". "Другое дело, что они не должны быть заградительными", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков признал, что пару раз после тестирования его не допускали к работе рядом с президентом. "Наверное, так и нужно, эти меры предосторожности, но они не должны быть заградительными. Какой-то режим, я думаю, все равно будет сохраняться, но он будет помягче", - заключил Песков.