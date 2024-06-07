Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Песков заявил о необходимости сохранять определенные меры по защите здоровья Путина

Песков заявил о необходимости сохранять определенные меры по защите здоровья Путина
Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что, несмотря на снятие большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, определенные карантинные меры вокруг главы государства должны сохраняться просто для защиты его здоровья.

"Мы - люди, и мы тоже это обсуждаем, и нам тоже это доставляет много дискомфорта в нашей ежедневной работе. Но большинство из нас все-таки придерживается точки зрения, что, наверное, это правильно - глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане (защиты - ИФ) главы государства", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело даже уже не в ковиде, а в том, нужно ли президенту в такой момент болеть, например, ОРВИ или гриппом. Лучше его беречь", - добавил Песков.

То есть, по словам пресс-секретаря, "какие-то ограничения обязательно будут и должны оставаться". "Другое дело, что они не должны быть заградительными", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков признал, что пару раз после тестирования его не допускали к работе рядом с президентом. "Наверное, так и нужно, эти меры предосторожности, но они не должны быть заградительными. Какой-то режим, я думаю, все равно будет сохраняться, но он будет помягче", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Подъезд многоквартирного дома обрушился в результате обстрела Луганска

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
ПМЭФ-2024

Имущество Ходорковского и Лебедева на 9,9 млрд руб. обращено в доход государства

ПМЭФ-2024

Прокуроры РФ вернули в собственность государства более 100 предприятий

Прокуроры РФ вернули в собственность государства более 100 предприятий

Третье уголовное дело возбудили в Кузбассе после смертельного ДТП с трамваями

Третье уголовное дело возбудили в Кузбассе после смертельного ДТП с трамваями

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 11 дронов ВСУ над Крымом и 8 - над Азовским морем

В ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкалье погибли три человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });