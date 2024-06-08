Конструкции на месте обрушения подъезда в Луганске разобраны до первого этажа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Луганске спасатели разобрали до первого этажа конструкции на месте обрушения подъезда пятиэтажки в результате ракетного удара вооруженных сил Украины, сообщило МЧС России в субботу.

"В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа. Сейчас специалисты ведомства приступили к подвальной части", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ заявило о ракетном ударе ВСУ по Луганску с применением пяти дальнобойных ракет ATACMS. В результате полностью обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, также повреждены 33 многоэтажки и ряд образовательных учреждений. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, жертвами обстрела стали четыре человека, 53 пострадали.