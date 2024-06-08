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В ЛНР объявлен траур

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 8 июня траурным днем по жертвам ракетного удара украинской армии по Луганску накануне.

"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Пасечник также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по Луганску с применением пяти дальнобойных ракет западного производства ATACMS, в результате которого полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома, также повреждено 33 многоэтажных дома и ряд образовательных учреждений.

По данным властей региона, жертвами обстрела стали шесть человек, более 50 пострадали.

ЛНР Леонид Пасечник Луганск
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