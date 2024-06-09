В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Голосование на выборах в парламент Южной Осетии началось в воскресенье в 08:00 мск, избирательные участки будут работать до 20:00 мск.

Выборы в парламент Южной Осетии с 2019 года проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам.

В избирательных бюллетенях сембь политических партий: "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Иры фарн".