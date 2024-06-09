МИД Азербайджана заявил, что Баку не признает выборы в Южной Осетии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает "самопровозглашенные" выборы, проводимые в Южной Осетии.

"МИД Азербайджана еще раз подтверждает территориальную целостность и суверенитет Грузии, не признает самопровозглашенные "парламентские выборы", а также их результаты, проведенных 9 июня в Цхинвальском регионе Грузии", - говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах в парламент Южной Осетии началось в воскресенье в 08:00 мск, избирательные участки будут работать до 20:00 мск.