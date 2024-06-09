Военные РФ заявили о поражении пунктов дислокации операторов ударных дронов ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по пунктам дислокации операторов ударных дронов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов ("Птахи Мадяра") и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе",- сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

"За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США", - отметили в военном ведомстве.

Российские военные в течение суток отразили 14 контратак украинских сил в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, семь контратак отразили подразделения группировки войск "Север", шесть - группировка "Центр", одну - "Южная" группировка войск.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что нанесено поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской Области, Серебрянка и Торское Донецкой народной республики.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-Дарьевка, Григоровка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировки войск "Центр" и "Восток" в течение суток улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 1 475 человек.