Военные РФ взяли под контроль два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Артемовка Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск "Запад", говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское (ЛНР).

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки "Запад" потери украинской армии составили: более 560 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы, два склада артиллерийских боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника и нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области", - сообщили военные.

По их словам, отражены две контратаки штурмовых групп нацгвардии Украины.

По информации военного ведомства, потери украинской армии составили: свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка и Раздоловка (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили: более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, шесть гаубиц, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", два орудия М119 производства США, а также склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское (ДНР)", - сказали военные.

По их словам, за сутки было отражено пять украинских контратак.

Потери армии Украины составили: до 350 военнослужащих, американская боевая машина пехоты Bradley и восемь гаубиц, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное (ДНР)", - говорится в сообщении.

"ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б"", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

"Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 152 мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США", - сообщили в Минобороны РФ.

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