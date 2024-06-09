В Херсонской области в результате атаки ВСУ погиб человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения после обстрела поселка Новая Маячка (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Убит местный житель - молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу", - написал он в своем телеграм-канале.

Обстрел велся из ракетной системы залпового огня, уточнил губернатор.

Также в воскресенье ВСУ нанесли удар с помощью 15 дронов-камикадзе по поселку Днепряны. По данным Сальдо, обошлось без пострадавших, но сгорели несколько квартир в пятиэтажке. Из-за обстрелов поврежден распределительный газопровод в Новой Каховке.