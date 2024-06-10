Женщина погибла в Запорожской области в результате украинского обстрела

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб после обстрела города Пологи (Запорожская область) со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что обстрел велся по частному сектору. На месте работают оперативные службы, ведется ликвидация последствий атаки.