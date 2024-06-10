Военные РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Старомайорское в ДНР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР)", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар (ДНР).

По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск потери украинской армии составили: до 140 военнослужащих, два автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и гаубица Д-30.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области", - сообщили военные.

Также сообщается, что российские военные отразили семь украинских контратак. "Потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122 мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы", - проинформировали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР), Берестовое, Синьковка Тимковка Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Потери армии Украины за сутки составили: до 570 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и пять гаубиц, говорится в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили: до 430 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, три гаубицы, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка (ДНР)", - завили в министерстве.

По информации Минобороны РФ, российские военные отразили пять контратак ВСУ, потери украинской армии составили: до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, два пикапа.

"Поражены: три 155 мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и четыре 122 мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирное, Нестерянка Запорожской области, Осокоровка и Тягинка Херсонской области", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили: до 60 военнослужащих, два пикапа, 152 мм орудие "Гиацинт-Б" и 122 мм гаубицу Д-30.

Российские военные за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также перехватили 51 беспилотник, заявили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что, кроме того, в течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы Hammer и JDAM, семь реактивных снарядов: HIMARS и "Ураган", а также 51 беспилотник.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - сказали в министерстве.