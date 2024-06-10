В России лишили аккредитации австрийскую журналистку

Это ответ Москвы на отзыв аккредитации в Австрии у корреспондента ТАСС

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на отзыв австрийскими властями постоянной аккредитации у корреспондента ТАСС Ивана Попова, сообщил российский МИД.

10 июня журналистке было предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время покинуть Россию.

"В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов", - сказано в сообщении.

Попов был лишен постоянной аккредитации в Австрии 30 апреля, ему дали две недели на то, чтобы покинуть страну.

"Никаких объяснений подобных шагов официальные власти Австрии не предоставили", - отметили на Смоленской площади.

"31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Глава дипломатической миссии был предупрежден, что если Вена не пересмотрит свое решение, нарушающее права российских журналистов, то в отношении постоянно аккредитованных в России австрийских корреспондентов будут предприняты ответные меры. С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру", - говорится в сообщении.

Тем не менее, власти Австрии не передумали, и 7 июня Попов покинул эту страну.

"В соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания правительством Австрии условий для работы представителей российских медиа и полноценного возобновления деятельности корпункта ТАСС в Вене", - заявили в МИД.