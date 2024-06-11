Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Крушение Су-34 в Северной Осетии, СБ ООН принял проект резолюции о перемирии в Газе, в РФ лишили аккредитации австрийскую журналистку

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СУ-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии. На земле разрушений нет, экипаж погиб.

- СБ ООН принял американский проект резолюции о необходимости перемирия в Газе. 14 стран поддержали резолюцию, РФ воздержалась.

- Корабли США направлены для слежки за судами ВМФ РФ, прибывающими в порт Гаваны. Однако, как сообщает CBS, угрозы в российских кораблях США не видят.

- В России лишили аккредитации австрийскую журналистку. Это ответ Москвы на отзыв аккредитации в Австрии у корреспондента ТАСС.

- Более 19 тыс. ракет запустили в сторону Израиля с начала конфликта в Газе. Об этом заявили в ЦАХАЛ.