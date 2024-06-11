Главы МИД России и Венесуэлы подписали меморандум о совместной борьбе с санкциями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде на полях встречи глав МИД стран БРИКС начались переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля. Перед началом переговоров министры подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в противодействии санкциям.

Лавров в начале встречи отметил, что Россия поддерживает интерес Венесуэлы к БРИКС.

"И самое важное, что мы создаем финансовые логистические механизмы, устойчивые к внешнему влиянию и обеспечивающие защиту наших связей от нелегитимных действий США и их союзников", - сказал он.

"У нас много сфер, где мы сотрудничаем. Кстати и ОПЕК+, и Форум стран экспортеров газа, это тоже важные компоненты тех усилий, которые призваны сделать мировую экономику более справедливой", - отметил Лавров.

Хиль поблагодарил Лаврова от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро за поступившее от России приглашение выступить в качестве друзей БРИКС.

"Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов", - сказал венесуэльский министр.