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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Россия и Иран подписали декларацию о противодействии западным санкциям

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии санкциям, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он в ходе встречи со своим иранским коллегой в Москве.

Министр отметил, что стороны также обменяются мнениями по актуальной двусторонней повестке, региональной проблематике.

Встреча проходит на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).

МИД РФ Сергей Лавров Иран
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