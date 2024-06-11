Путин потребовал не допустить нехватку электроэнергетических мощностей в Москве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что развитие московского региона должно быть полностью обеспечено электроэнергетическими мощностями, призвал не допустить экстренных ситуаций, вызванных нехваткой соответствующих мощностей. Он заявил об этом на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым.

"Здесь ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке", - сказал президент.

Он добавил, что речь идет о Московском энергетическом кольце, и добавил, что обсуждал этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который также обращает внимание на то, что экономика региона растет и требует увеличения энергомощностей.

Рюмин заверил, что проговаривал с мэром Москвы этот вопрос.

"Сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос у нас на контроле", - сказал глава "Россетей".