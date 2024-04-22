Минэнерго предложило в отборе энергомощности на 2027 год учесть рост цен

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор мощности в электроэнергетике на 2027 год может учесть увеличение цен на оборудование и его сервис, проект такого постановления правительства, подготовленный Минэнерго, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При определении цены на мощность в рамках конкурентного отбора мощности на 2027 год учесть рост стоимости продукции энергетического машиностроения и затрат на сервисное и техническое обслуживание основного энергетического оборудования", - сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в проекте предусмотрено изменение порядка оплаты мощности через дифференциацию "в зависимости от востребованности генерирующего оборудования". "Данный подход усилит экономические стимулы к повышению эффективности работы генерирующего оборудования и выводу неэффективного и устаревшего оборудования", - отмечается в проекте.

Помимо этого, в предложениях Минэнерго упоминается снижение стоимости электроэнергии и мощности для розничных потребителей, если генкомпании откажутся от реализации проектов модернизации своих станций.

Также речь идет о новой "вероятностной" модели спроса на мощность, которая учтет фактическую готовность оборудования электростанций "за прошедшие периоды, особенности режимов работы гидроэлектростанций и распределения температур по регионам в зимний период, участие ВИЭ генерации в покрытии пика потребления электрической энергии". "Такие решения позволят повысить точность прогноза и снизить резерв генерирующих мощностей и, как следствие, стоимостную нагрузку на потребителей", - считают в Минэнерго.

В начале года были утверждены изменения в правила оптового рынка, согласно которым были перенесены отборы мощности: традиционный конкурентный отбор мощности в электроэнергетике (на 2027 год - ИФ) теперь должен пройти до 1 августа 2024 года, а отбор проектов модернизации - до 1 ноября.

В декабре замминистра энергетики Павел Сниккарс говорил, что ведомство получило обращение энергокомпаний с просьбой отложить отбор 2024 года на осень. Глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина ранее упоминала о технических сложностях в отношении ряда видов иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор. "Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что сможешь эксплуатировать его в 2028 г.оду Чем "правее" (по срокам - ИФ) мы проведем КОМ (конкурентный отбор мощности - ИФ), тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - говорила она.

Перенос сроков КОМ и КОММод (отбор проектов модернизации тепловых мощностей) нужен в целях учёта всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость изменения дат отборов.

В 2023 году КОМ и КОММод не проводились.