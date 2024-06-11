Профильный комитет ГД одобрил проект закона о новом миграционном режиме высылки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил для первого чтения проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки.

Соответствующий проект закона (615003-8) внесен представителями всех пяти думских фракций.

В проекте закона указывается, что новый режим высылки будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

Режим будет прекращаться в случаях выезда иностранного гражданина из РФ, урегулирования им своего правового положения, отмены решения, явившегося основанием для применения этого режима, либо смерти иностранца.

Введение такого режима высылки подразумевает ограничение для незаконно находящегося в РФ иностранного гражданина отдельных прав, а также существенное расширение применяемых мер контроля за его местонахождением в России.

В качестве таких ограничений предусматриваются следующие запреты: изменять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает; управлять транспортными средствами, получать водительские права; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; заключать кредитный договор, открывать банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, другим способом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ, за исключением покупки товаров из расчета 30 тысяч рублей в месяц и проездных документов для выезда из РФ.