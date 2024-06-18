Поиск

Проект закона о новом миграционном режиме высылки принят Думой в первом чтении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки.

Соответствующий проект закона (615003-8) внесен представителями всех пяти думских фракций.

В проекте закона указывается, что новый режим высылки будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

В РоссииПрофильный комитет ГД одобрил проект закона о новом миграционном режиме высылкиЧитать подробнее

Режим будет прекращаться в случаях выезда иностранного гражданина из РФ, урегулирования им своего правового положения, отмены решения, явившегося основанием для применения этого режима, либо смерти иностранца.

Введение такого режима высылки подразумевает ограничение для незаконно находящегося в РФ иностранного гражданина отдельных прав, а также существенное расширение применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России.

В качестве таких ограничений предусматриваются следующие запреты: изменять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает; управлять транспортными средствами, получать водительские права; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; заключать кредитный договор, открывать банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, другим способом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ, за исключением покупки товаров из расчета 30 тысяч рублей в месяц и проездных документов для выезда из РФ.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Ростовские пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс. кв. м

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с признаками ботулизма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });