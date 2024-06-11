"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чеченской Республики, сообщил заместитель председателя правительства республики - министр экономического и территориального развития Чечни Рустам Шаптукаев.

"Совместно с "ДОМ.РФ" уже разработан мастер-план города Грозный, мастер-план города Аргун и сейчас - первый этап разработки мастер-плана всей Чеченской Республики", - сказал Шаптукаев на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".

По его словам, за счет этого инфраструктура, как туристического, так и всех остальных сегментов развития региона будет процветать.

Шаптукаев напомнил, что, согласно разработанной модели экономического развития Чеченской Республики, утвержденной в 2021 году, правительство региона продолжает работу по строительству новых объектов туризма и реконструкции существующих. Вместе с тем в республике развивается транспортно-логистическая инфраструктура.