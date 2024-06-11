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Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (86%) считают себя патриотами, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что рост патриотических настроений в обществе в последние годы отмечают половина россиян (52%), среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 60%.

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По данным ФОМ, 81% россиян считает, что человека, не испытывающего чувство гордости за свою страну, нельзя назвать патриотом, а сограждан, старающихся избежать службы в армии, не считают патриотами 70% россиян.

Согласно опросу, почти две трети россиян (65%) убеждены, что патриотом не может быть человек, не знающий историю своей страны, а человека, не знающего национального гимна, не назовут патриотом 43% сограждан.

Опрос был проведен 24-26 мая 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Два года назад в опросе ФОМ патриотами себя называли 85% респондентов, тогда как в декабре 2006 года о своих патриотических настроениях говорили 57% сограждан.

ФОМ
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