Более 80% россиян назвали себя патриотами в ходе соцопроса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (85%) в настоящее время считают себя патриотами России, тогда как в декабре 2006 года о своих патриотических настроениях говорили 57% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) на официальном сайте социологического центра.

В свою очередь, россиян, не считающих себя патриотами, за этот период стало почти втрое меньше - 11% (было 30%), отмечают социологи.

Что касается отношения к патриотизму со стороны сограждан, то 58% участников опроса уверены в патриотических настроениях большинства россиян, каждый пятый (22%) уверен, что патриотами являются половина сограждан, показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, почти две трети россиян (65%) считают, что патриотами нельзя назвать сограждан, не знающих историю своей страны, обратного мнения придерживаются 30% респондентов.

Всероссийский опрос был проведён 27-29 мая 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.