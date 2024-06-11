Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ.

"Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. - Министра обороны Российской Федерации", - следует из текста указа главы государства.

Кроме того, следует из указа, что занимавший ранее пост секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев стал помощником президента, а бывший министр обороны Сергей Шойгу - секретарем Совбеза РФ.

Владимир Путин Совбез Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });