Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ.

"Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. - Министра обороны Российской Федерации", - следует из текста указа главы государства.

Кроме того, следует из указа, что занимавший ранее пост секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев стал помощником президента, а бывший министр обороны Сергей Шойгу - секретарем Совбеза РФ.