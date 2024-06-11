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Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба и начальнику ГУ вооружения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Главного управления (ГУ) вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву и заместителю начальника Генштаба ВС РФ Василию Трушину.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу", - говорится в тексте указа, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, в документе сообщается, что Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю главы ФСВТС Михаилу Бабичу и главе ГУ инновационного развития Минобороны РФ Александру Осадчуку.

Также присвоены звания ряду сотрудников прокуратуры, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС.

Владимир Путин Генштаб Минобороны РФ
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