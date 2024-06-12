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Главком ВМФ РФ проверил производственные мощности предприятий ОПК в Татарстане

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в рамках рабочей поездки в Татарстан проверил производственные мощности предприятий ОПК в республике.

"В частности, он побывал на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова и Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, где принял участие в спуске на воду нового малого ракетного корабля "Ставрополь"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что Моисеев провёл на заводах совещания по реализации кораблестроительной и авиастроительной программ в части, касающейся ВМФ. Были заслушаны доклады руководства АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" и Зеленодольского судостроительного завода о ходе строительства и испытаний новых кораблей, которые должны пополнить состав ВМФ в ближнесрочной перспективе, а также о развитии производственной базы предприятия.

Александр Моисеев ВМФ РФ Ак Барс Ставрополь Татарстан
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