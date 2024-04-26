В Нижегородской области спустили на воду судно для подготовки корабельных вертолетчиков

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации прошла торжественная церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 "Николай Камов", сообщило Минобороны РФ.

"После завершения строительства и комплекса испытаний судно передадут Центру подготовки и переучиванию лётного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске. Его планируется использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолётов", - говорится в сообщении.

Как заявил принявший участие в церемонии начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, учебное судно является уникальным, "построено в единственном экземпляре, его одного хватит для всех тренировок корабельных вертолетчиков".

С помощью специальных устройств на нём могут быть сымитированы различные условия для обучения вертолётчиков посадкам на палубу.

Как сообщается, "Николай Камов" проекта 14400 имеет полное водоизмещение около 900 тонн при длине около 70 и ширине более 12 метров. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 500 миль при автономности 2 суток.