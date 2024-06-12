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В составе администрации президента РФ появятся пять новых управлений

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал в составе администрации главы государства пять новых управлений, упразднив одно прежнее.

Документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Путин постановил образовать в составе своей администрации: управление президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов; управление по вопросам национальной морской политики; управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ; управление по государственной политике в гуманитарной сфере; управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Согласно указу, упраздняется управление президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

Также Путин утвердил перечень самостоятельных подразделений администрации президента РФ.

Указ, датированный 12 июня, вступает в силу со дня подписания.

Владимир Путин Госсовет РФ
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