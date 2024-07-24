Поиск

Дюмин связал изменение структуры комиссий Госсовета с работой по нацпроектам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новая структура Госсовета будет обеспечивать преемственность по направлениям социально-экономического развития России, сообщил на совещании с председателями комиссий Госсовета помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

"Новая структура комиссий обеспечивает преемственность работы Госсовета по всем направлениям социально-экономического развития РФ", - сказал он.

По его словам, председатели комиссий должны координировать взаимодействие регионов с федеральными министерствами и ведомствами, институтами поддержки, экспертными сообществами в рамках новых нацпроектов.

"До 1 сентября должны быть сформированы паспорта новых национальных проектов, проектных комитетов", - напомнил он.

В этой связи он предложил сформировать перечень показателей, которые позволят контролировать ход реализации нацпроектов на местах, исключить из отчетности регионов все второстепенные и избыточные показатели, а также согласовать с губернаторами плановые значения показателей нацпроектов.

"До 1 октября надо актуализировать систему показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов власти субъектов РФ. Привести их в соответствие с показателями нацпроектов", - добавил Дюмин.

Помощник президента Максим Орешкин сообщил, что для оценки работы будут добавлены и социологические показатели. "Та социология, с которой многие регионы привыкли работать, сейчас она будет расширяться и одновременно с фактическими показателями - штуками, годами, процентами и так далее, у нас будут показатели социологические", - сообщил Орешкин.

Он добавил, что соцпоказатели будут у каждого вице-премьера и губернатора. "По ним можно будет смотреть социологию по регионам, можно будет смотреть социологию по тематике и по вице-премьерам", - уточнил Орешкин.

"Сейчас очень активные два ближайших месяца работы, которые завершатся внесением проектов указов по ключевым показателям развития и проектов нацпроектов. Все это будет рассмотрено на Совете по стратегическому развитию", - отметил Орешкин.

22 июля новую структуру комиссий Госсовета утвердил своим указом президент Владимир Путин. Теперь в Госсовете 21 комиссия по направлениям социально-экономического развития страны, их председателями назначены главы регионов.

Алексей Дюмин Владимир Путин Госсовет Максим Орешкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено

Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников

Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников

Принят закон о единовременной выплате до 10 тыс. руб. из средств маткапитала

Нападение на Crocus City Hall

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Дроны ВСУ атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });