Дюмин связал изменение структуры комиссий Госсовета с работой по нацпроектам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новая структура Госсовета будет обеспечивать преемственность по направлениям социально-экономического развития России, сообщил на совещании с председателями комиссий Госсовета помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

"Новая структура комиссий обеспечивает преемственность работы Госсовета по всем направлениям социально-экономического развития РФ", - сказал он.

По его словам, председатели комиссий должны координировать взаимодействие регионов с федеральными министерствами и ведомствами, институтами поддержки, экспертными сообществами в рамках новых нацпроектов.

"До 1 сентября должны быть сформированы паспорта новых национальных проектов, проектных комитетов", - напомнил он.

В этой связи он предложил сформировать перечень показателей, которые позволят контролировать ход реализации нацпроектов на местах, исключить из отчетности регионов все второстепенные и избыточные показатели, а также согласовать с губернаторами плановые значения показателей нацпроектов.

"До 1 октября надо актуализировать систему показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов власти субъектов РФ. Привести их в соответствие с показателями нацпроектов", - добавил Дюмин.

Помощник президента Максим Орешкин сообщил, что для оценки работы будут добавлены и социологические показатели. "Та социология, с которой многие регионы привыкли работать, сейчас она будет расширяться и одновременно с фактическими показателями - штуками, годами, процентами и так далее, у нас будут показатели социологические", - сообщил Орешкин.

Он добавил, что соцпоказатели будут у каждого вице-премьера и губернатора. "По ним можно будет смотреть социологию по регионам, можно будет смотреть социологию по тематике и по вице-премьерам", - уточнил Орешкин.

"Сейчас очень активные два ближайших месяца работы, которые завершатся внесением проектов указов по ключевым показателям развития и проектов нацпроектов. Все это будет рассмотрено на Совете по стратегическому развитию", - отметил Орешкин.

22 июля новую структуру комиссий Госсовета утвердил своим указом президент Владимир Путин. Теперь в Госсовете 21 комиссия по направлениям социально-экономического развития страны, их председателями назначены главы регионов.