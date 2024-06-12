Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов, они же командующие группировок. Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий", - сказал он.

После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.