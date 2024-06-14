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Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне проведения СВО, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Главе российского военного ведомства доложили, что дежурной сменой командного пункта осуществляется управление авиацией, войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также космическими войсками. Техническое оснащение позволяет обеспечивать постоянный контроль за воздушно-космической обстановкой над всей территорией Российской Федерации и стратегическими воздушно-космическими направлениями", - сказано в пресс-релизе.

Министру доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении.

"Белоусову представили работу группы управления беспилотными летательными аппаратами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными", - сообщили в Минобороны.

Ему показали данные объективного контроля боевой работы разведывательно-ударных комплексов и уничтожения военной техники и живой силы ВСУ.

Андрей Белоусов ВКС ВСУ Минобороны Су-34
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