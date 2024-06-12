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Решетников отметил, что арабские бизнесмены активно берут в управление отели в РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На смену ушедшим западным гостиничным сетям в Россию пришли арабские бизнесмены, которые успешно управляют отелями в стране, сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Помимо приема туристов, мы рады видеть и иностранный бизнес. Действительно, в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с востока, кто умеет управлять сетями. Растут и наши национальные сети", - сказал он, выступая на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

"Но нам важно, чтобы конкуренция была, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. И, безусловно, мы рады инвестициям в наш туристический сектор, мы рады иностранным инвестициям", - подчеркнул министр.

Как отметил Решетников, немаловажную роль в развитии туризма в России играет и въездной турпоток. "Мы сейчас запускаем программу продвижения турпродукта на зарубежных рынках. Для нас целевыми являются рынки стран Персидского залива, Китай, Индия. Плотнее стали работать со странами Юго-Восточной Азии", - добавил он.

Согласно официальным данным, в 2023 году Россию посетили 8,5 млн иностранных туристов.

В среду на ВДНХ в Москве открылся четвертый туристический форум "Путешествуй!", он объединяет деловую программу и туристический фестиваль.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, форум - якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. В этом году в его работе примут участие представители всех российских регионов, а также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды.

Форум пройдет с 12 по 16 июня. На туристическом фестивале в павильоне №75 представляют свои возможности в сфере туризма 89 российских регионов.

Планируется, что всего в форуме примут участие более 55 тыс. человек, включая участников деловой программы и посетителей туристического фестиваля.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ ВДНХ Москва
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