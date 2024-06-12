Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

Как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, переговоры ведутся с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует отменить визы с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года, сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года", - сказал он на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

Как отметил Решетников, благодаря безвизовым обменам и электронной визе, запущенной в августе прошлого года, Россию с того момента посетили 400 тыс. иностранных туристов.

"Конечно, мы будем дальше упрощать визу, будем думать над снижением стоимости. Параллельно с этим у нас запущен механизм группового въезда с Китаем, Ираном. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из Индии, тоже предлагаем и обсуждаем с ними заключение межправсоглашения на эту тему", - добавил он.

В среду на ВДНХ в Москве открылся четвертый туристический форум "Путешествуй!", он объединяет деловую программу и туристический фестиваль.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, форум - якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. В этом году в его работе примут участие представители всех российских регионов, а также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды.

Форум пройдет с 12 по 16 июня. На туристическом фестивале в павильоне №75 представляют свои возможности в сфере туризма 89 российских регионов. Планируется, что всего в форуме примут участие более 55 тыс. человек, включая участников деловой программы и посетителей туристического фестиваля.