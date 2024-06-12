Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

Как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, переговоры ведутся с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует отменить визы с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года, сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года", - сказал он на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

Как отметил Решетников, благодаря безвизовым обменам и электронной визе, запущенной в августе прошлого года, Россию с того момента посетили 400 тыс. иностранных туристов.

"Конечно, мы будем дальше упрощать визу, будем думать над снижением стоимости. Параллельно с этим у нас запущен механизм группового въезда с Китаем, Ираном. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из Индии, тоже предлагаем и обсуждаем с ними заключение межправсоглашения на эту тему", - добавил он.

В среду на ВДНХ в Москве открылся четвертый туристический форум "Путешествуй!", он объединяет деловую программу и туристический фестиваль.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, форум - якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. В этом году в его работе примут участие представители всех российских регионов, а также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды.

Форум пройдет с 12 по 16 июня. На туристическом фестивале в павильоне №75 представляют свои возможности в сфере туризма 89 российских регионов. Планируется, что всего в форуме примут участие более 55 тыс. человек, включая участников деловой программы и посетителей туристического фестиваля.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ ВДНХ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Путин заявил о непростом времени для России

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });