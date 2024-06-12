Путин сообщил, что встретился с командующими группировок в зоне СВО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал о состоявшейся накануне вечером встрече с командующими группировок в зоне СВО.

"Это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие себе полностью отчет в том, что они делают сейчас, что они должны делать завтра, послезавтра", - сказал он на встрече с лауреатами госпремий и Героями труда, которых он награждал в среду в Кремле.

Президент отметил: "У нас выросла замечательная плеяда командиров и на высоком уровне, и на более низком". "Возникает такое, как у нас в народе говорят, чувство надеги, когда общаешься с людьми такого уровня и класса", - сказал глава государства.