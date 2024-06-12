Путин заявил о непростом времени для России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды, а державная мощь страны развивалась во все исторические периоды страны.

"Слава, державная мощь древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза, и все эти этапы - одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", - сказал он на церемонии вручения золотых медалей "Героя Труда РФ" и госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Российская государственность, отметил Путин, переживала немало сложных и трагических периодов, но народ страны всегда побеждал все трудности и преграды, приумножал величие Отечества.

"Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции, вся страна, наш многонациональный народ поддерживают наших героев", - заявил президент.

Традициям сплоченности, работе ради общего блага, продолжил Путин, верны выдающиеся граждане России, которым вручаются награды.

Церемония проходит в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.