Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Путин заявил о непростом времени для России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды, а державная мощь страны развивалась во все исторические периоды страны.

"Слава, державная мощь древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза, и все эти этапы - одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", - сказал он на церемонии вручения золотых медалей "Героя Труда РФ" и госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Российская государственность, отметил Путин, переживала немало сложных и трагических периодов, но народ страны всегда побеждал все трудности и преграды, приумножал величие Отечества.

"Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции, вся страна, наш многонациональный народ поддерживают наших героев", - заявил президент.

Традициям сплоченности, работе ради общего блага, продолжил Путин, верны выдающиеся граждане России, которым вручаются награды.

Церемония проходит в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });