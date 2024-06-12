Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области, ранена женщина

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина открыл стрельбу на автомобильной дороге г. Козельск - Оптина пустынь в Калужской области в среду вечером, пострадала женщина, сообщило правительство региона в официальном телеграм-канале.

"Неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю", - написало правительство региона.

Женщина получила легкую травму срикошетившим куском асфальта.

На место ЧП прибыли все службы, идут поиски мужчины.