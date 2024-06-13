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Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом, Украина получит $50 млрд за счет активов РФ, хуситы атаковали греческое торговое судно

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЦБ принял решение с 13 июня изменить время начала торговой сессии на Московской бирже и приостановить торги гонконгским долларом. Торговые сессии начнутся с 09:50 по Москве (ранее с 07:00).

- Лидеры стран G7 намерены в четверг объявить о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Средства будут переведены до конца 2024 года.

- Порядка 100 человек задержаны, около 80 получили ранения на акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

- ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

- В Калужской области мужчина открыл стрельбу в воздух и землю на автомобильной дороге Козельск - Оптина пустынь, ранена женщина.

- Йеменские хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно Tutor в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

- Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны Билл Блэр. Этим летом украинские военные будут обучены их использованию.

- Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в интервью ESPN Argentina, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере.

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