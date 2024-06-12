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В Белгородской области отключили электроэнергию

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Белгородском районе Белгородской области отключили электроэнергию, без света остаются три поселка, десять сел и два хутора, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что несколько населенных пунктов в регионе остались без света после атак ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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