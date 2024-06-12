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Несколько населенных пунктов Курской области остались без света после атак ВСУ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об украинских атаках по территории региона в среду.

"Сегодня неоднократно были обстреляны сёла Гуево, Горналь и слобода Заолешенка Суджанского района, пункт пропуска "Тёткино" и посёлок Тёткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона своем телеграм-канале в среду.

Также, по его информации, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи посёлков Медвежье и Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района. Обошлось без пострадавших.

В селе Горналь в результате атак украинских коптеров повреждено электрическое и газовое оборудование. В настоящее время там нет света, а также в слободах Гончаровке и Заолешенке, деревне Куриловке. Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка, отметил Смирнов.

Средствами РЭБ в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 8 украинских дронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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