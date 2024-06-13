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Над Ярославской и Владимирской областями уничтожены четыре беспилотника

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали три украинских дрона над Ярославской областью и один - над Владимирской, сообщило Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области", - говорится в сообщении министерства.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что при отражении атаки дронов в регионе никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской и Белгородской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимирская область Ярославская область Минобороны Михаил Евраев
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