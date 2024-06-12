Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской и Белгородской областях

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки дронов на территории региона.

"На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

Также вечером в среду объявили опасность атаки дронов в Белгородской области.

"Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в телеграм-канале регионального МЧС