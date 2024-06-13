FESCO начала доставку грузов на Чукотку в рамках программы северного завоза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) открыла сезонную навигацию в рамках программы северного завоза 2024 года и приступила к перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа, говорится в сообщении группы.

Контейнеровоз FESCO в среду отправился в первый рейс из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу FESCO).

В рамках морской каботажной линии "ФЕСКО Анадырь Директ Лайн" (ФАДЛ) судно доставит в порты Чукотки 56 тонн генеральных грузов и 316 TEU контейнеров, в том числе продовольствие, медикаменты и технику. Расчетная дата прибытия в Анадырь - 20 июня, в Эгвекинот - 23 июня.

Обслуживать линию ФАДЛ будут два контейнеровоза FESCO. Ожидается, что за весь сезон навигации они осуществят пять рейсов в порты Чукотки.

FESCO ежегодно перевозит грузы, следующие в регионы с ограниченными сроками навигации.

Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

Ранее сообщалось, что на Чукотке в 2025 году будет реализован пилотный проект по созданию единого морского оператора (ЕМО) северного завоза.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее управлении находится парк контейнеров (более 170 тыс. TEU), свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.