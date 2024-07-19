FESCO в I полугодии утроила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO в первом полугодии 2024 года увеличила объем контейнерных перевозок продукции автомобильного сектора из Китая в Россию почти в три раза в годовом измерении, сообщила FESCO.

В рамках комплексного логистического сервиса FESCO Automotive группа отправила из Китая в Россию более 22 тысяч TEU, в том числе комплектующие и свыше 30 тысяч готовых автомобилей.

Сообщается, что несмотря на то, что основными грузами FESCO Automotive стали готовые автомобили, к концу второго квартала 2024 года группа отметила рост поставок машинокомплектов в связи с поэтапным переходом китайских автоконцернов на сборку своей продукции на российских предприятиях.

Основными маршрутами FESCO по доставке автомобилей и комплектующих стали отправки через порты Дальнего Востока (более 12 тысяч TEU), через порт Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч TEU) и через сухопутные погранпереходы (порядка 5 тыс. TEU). Ключевыми точками отгрузки в Китае стали Шанхай, Нинбо, Циндао, а также Чэнду, Чунцин и Сиань.

Клиентами FESCO Automotive являются производители брендов Chery, Geely, Haval, Changan, Jac, Jetour, GAC и других.

Помимо этого, за шесть месяцев 2024 года в рамках сервиса FESCO Automotive группа перевалила на "Владивостокском автомобильном терминале" (ВАТ, входит в FESCO) более 35 тысяч автомобилей (в том числе свыше 9 тысяч единиц из КНР), доставленных на специализированных судах типа ro-ro (ролкерах) из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. С площадки ВАТ большую часть прибывших автомобилей FESCO отправляет в центральную часть России в вагонах-сетках и автовозах.

Также в первом полугодии в рамках сервиса FESCO Automotive FESCO открыла несколько тыловых терминалов в Петербурге, Москве, Владивостоке и Новороссийске для обработки контейнеров, выгрузки автомобилей и их последующего долгосрочного хранения на этих спецплощадках.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за январь-май 2024 года КНР поставила на внешние рынки около 2,5 млн автомобилей, в том числе 372,5 тысячи штук - в Россию, которая стала основным направлением китайского автомобильного экспорта.

Согласно сводке Главного таможенного управления КНР, за 5 месяцев текущего года в Россию из Китая было поставлено легковых автомобилей почти на $4,9 млрд (+36,2%), грузовиков - на $984,8 млн (-34,4%), а также автокомпонентов на $924,4 млн (+15,2%).

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.