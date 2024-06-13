В РАН заявили, что достигли существенных результатов по новым двигателям для гиперзвуковых ракет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что академии удалось получить существенные результаты в исследованиях, касающихся обнаружения беспилотников, а также в гиперзвуковых технологиях.

"Кстати, за полгода мы получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств высочайшей вероятности. (...) И в области новых двигателей, как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию с участием президента РФ Владимира Путина в четверг.

Красников отметил, что РАН, совместно с ведомственными и научными советами, технологичными компаниями формирует базу востребованных исследований.